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31.07.2018, 13:55

В Бердянске застрелили добровольца, который прошел Иловайск

В Бердянске застрелили добровольца, который прошел Иловайск - Фото
Виталий Олешко (фото - obozrevatel.com)

В областной полиции в течение ближайшего времени обещают сообщить подробности убийства Виталия Олешко

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Сегодня в Бердянске неизвестные застрелили добровольца батальона НГУ Донбасс Виталия Олешко. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутутсов.

"30 минут назад в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной "Сармат", доброволец батальона НГУ Донбасс, участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен", - отметил Бутусов.

По словам Бутусова, у Олешко был конфликт с одним из местных олигархов.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области в течение ближайшего времени пообещали LIGA.net дать комментарий по инциденту. "Сейчас вся информация собирается, через 30 минут мы сможем что-то комментировать", - объяснили в пресс-службе.

Позже в пресс-службе уточнили, что поступило сообщение об убийстве в 12:30. Инцидент произошел по улице Восточной, неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. 

"По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины", - сказали в пресс-службе.

Очевидцы сообщили, что в спину Олешко выстрелили два раза из винтовки. В полиции не стали LIGA.net сообщать, из какого оружия он был убит. "На месте работает следственно-оперативная группа", - подчеркнули в пресс-службе.

По приказу первого заместителя  главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план Сирена. Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.

26 июля 2018 года доброволец Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны.

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Теги: убийство, Вячеслав Аброськин, бердянск, юрий бутусов, виталий олешко
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