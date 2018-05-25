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25.05.2018, 19:21

В Британии человек с муляжом пистолета взял заложников в фастфуде

В Британии человек с муляжом пистолета взял заложников в фастфуде - Фото
Инцидент в Гринхите (фото - twitter.com/kent_999s)

Для спасения людей привлекли авиацию, злоумышленника отправили в больницу

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В Великобритании в городе Гринхит человек, вооруженный муляжом пистолета, удерживал заложников в ресторане сети быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Daily Star.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, была привлечена авиация. Территорию вокруг ресторана перекрыли сотрудники полиции, местных жителей попросили не выходить на улицу.

По данным издания, задержанного отвезли в больницу. В результате инцидента никто не пострадал.

В начале апреля во Франции в рамках учений истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре.

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Теги: курьез, муляж, заложники
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