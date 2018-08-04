В Херсонской области военный комиссар насмерть сбил супругов

Фото: Нацполиция

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В результате аварии семейная пара погибла, у них остались двое детей

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Вчера, 3 августа, около 21:10 в поселке Чаплинка в Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем насмерть сбил супругов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

43-летний мужчина на "шестерке" сбил супругов 1991 и 1996 года рождения. Они скончались на месте. У них остались двое несовершеннолетних детей.

Водителя задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто дело при процессуальном руководстве военной прокурораты Херсонского гарнизона управления Нацполиции.

13 июля на Закарпатье глава Перечинской райгосдминистрации в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице.