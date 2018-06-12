В Черкассах мать пыталась продать новорожденную дочь за $5 тыс

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет

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В Черкассах задержали женщину, которая за $5 тыс пыталась продать свою новорожденную дочь. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми.

При попытке продажи ребенка за денежное вознаграждение жительница одного из сел Черкасского района задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств этого уголовного преступления, решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области полиция совместно с СБУ задержали женщину, которая пыталась сдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную аренду для занятия попрошайничеством.