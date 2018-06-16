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16.06.2018, 14:01

В Черкассах взорвался Mercedes, водитель ранен - полиция

В Черкассах взорвался Mercedes, водитель ранен - полиция - Фото
Фото: ch.npu.gov.ua

Местное издание пишет, что за рулем автомобиля был известный черкасский предприниматель. Он, по информации СМИ, погиб

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В Черкассах около 7:00 взорвался автомобиль Mercedes. Водитель доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Сейчас на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Больше никаких деталей происшествия в полиции не раскрыли.

Вместе с тем, черкасское издание Про все сообщает, что водитель Mercedes скончался от потери крови не приходя в сознание.

По информации источника издания, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство.

Также собеседник сайта сообщил, что за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный. Мужчина, по данным издания, был директором ТЦ Транзит и возглавлял правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

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Теги: взрыв, Mercedes, Черкассы, анатолий скоромный, тц транзит
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