В ВСУ предполагают отключение связи или замедление интернета во время атак – Суспильне

Эффективность такого противодействия беспилотникам РФ зависит от их типа, отметил собеседник из Генштаба

Генеральный штаб ВСУ допускает возможность отключения мобильной сети или значительного замедления мобильного интернета во время воздушных тревог. Об этом со ссылкой на источник в ГШ пишет Суспильне.

Хотя пока хватает мер для противодействия тому, чтобы РФ использовала украинскую мобильную сеть для навигации беспилотников, в будущем эта ситуация может измениться, передает медиа.

"Смысл в таких мерах [отключение мобильной сети] есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV (Вид от первого лица, применяется для дронов-камикадзе. – Ред.)", – рассказал собеседник из Генштаба.

Однако, отметил он, это зависит от вида беспилотника, который используют захватчики.

Так, дронам без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные, а беспилотникам с камерой необходима высокоскоростная передача данных, поэтому именно для них "есть смысл применять ограничения мобильной связи", добавил собеседник.