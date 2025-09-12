У ЗСУ припускають вимкнення мобільного зв'язку або сповільнення інтернету під час атак – Суспільне

Ілюстративне фото: Depositphotos

Генеральний штаб ЗСУ припускає можливість вимкнення мобільної мережі або значного сповільнення мобільного інтернету під час повітряних тривог. Про це з посиланням на джерело в ГШ пише Суспільне.

Хоча наразі вистачає заходів для протидії тому, щоб РФ використовувала українську мобільну мережу для навігації безпілотників, у майбутньому ця ситуація може змінитись, передає медіа.

"Сенс в таких заходах [вимкнення мобільної мережі] є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV (Вигляд від першої особи, застосовується для дронів-камікадзе. – Ред.)", – розповів співрозмовник із Генштабу.

Проте, зауважив він, це залежить від виду безпілотника, який використовують загарбники.

Так, дронам без камери не потрібна велика швидкість інтернету, аби передавати дані, а безпілотникам із камерою необхідне високошвидкісне передання даних, тому саме для них "є сенс застосовувати обмеження мобільного зв'язку", додав співрозмовник.