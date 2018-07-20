В Чернигове мужчину привязали к столбу с табличкой "Я ватник"

Фото: скриншот с видео

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Нацдружины сообщили, что "решили проучить сепара"

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В Чернигове неизвестные на улице привязали к столбу мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью «Я ватник». Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

О привязанном мужчине первая информация появилась от пользователя Facebook Александра Тарнавского, который вел прямую трансляцию в соцсети с места событий.

Тарнавский снимал на видео привязанного к столбу мужчину и убеждал прохожих в том, что этот человек отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних, а также разбил памятник Героям Небесной Сотни в центре Чернигова.

На замечания прохожих о том, что это негуманное отношение к человеку, Тарнавский предлагал им отвязать мужчину. При этом он периодически подходил к привязанному и плевал ему в лицо. На вопрос, кто привязал мужчину, молодой человек ответил, что он "сам себя привязал".

На видео зафиксировано, как на место события приехали патрульные полицейские. Случилось это на 6-й минуте видеозаписи, развязали же мужчину на 26-й минуте. Все это время на месте, кроме полицейских, находились также сотрудники скорой помощи.

На странице Тарнавского указано, что он "работал в "Азове".

Пресс-секретарь патрульной полиции подтвердил, что мужчину освободили.

"По одной версии, это его личное желание. Также есть информация, что это кто-то сделал. Следователи опрашивают людей, которые находились на месте", – сказал он.

В данный момент пострадавший находится в отделении полиции, где устанавливается его личность, а также обстоятельства происшествия.

Относительно людей, которые вели стрим в интернете, Копыстко сказал: "Сейчас с ними общаются полицейские, пытаются выяснить, зачем они это делали, кто является инициатором, и вообще, что они делали и зачем". На вопрос, не они ли привязали человека, представитель полиции ответил, что не может этого сказать.

На вопрос, почему патрульные так долго, около 20 минут, не оказывали помощь привязанному мужчине, пресс-секретарь ответил: "Честно не могу сказать, сколько это продолжалось. Когда я приехал на место, этого человека уже не было".

Позже в Facebook Нацдружин появилось сообщение о том, что "дружинники решили проучить сепара".