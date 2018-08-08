В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами: видео

Скриншот видео: ГСЧС в Черниговской области

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Водитель успел остановиться и выпустить пассажиров, о пострадавших не сообщается

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В Чернигове на ходу загорелось маршрутное такси №12. Во время возгорания в маршрутке находились 20 пассажиров, сообщили в ГСЧС в Черниговской области.

8 августа маршрутное такси I-VAN №12 загорелось на улице 1-го Мая. Водитель увидел дым из двигателя, остановил маршрутку и выпустил пассажиров. Мужчина пытался самостоятельно потушить авто с помощью трех огнетушителей. Видео опубликовали на YouTube-канале ГСЧС в Черниговской области.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и пожарные. В пожаре у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт, о пострадавших не сообщается. Пожар уничтожил электросеть и внутреннюю обшивку маршрутки.

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Причины возгорания устанавливаются. По одной из версий маршрутное такси загорелось из-за короткого замыкания электросети.

В ночь на 6 августа в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария. Автомобиль Mercedes перевернулся и загорелся, в результате водитель погиб.