В Днепре и Желтых Водах взяли онлайн-сепаратистов: видео и фото

Два жителя Днепропетровской области призывали в российских соцсетях к массовым беспорядкам на День Конституции Украины: к ним пришли оперативники СБУ и "пресекли деятельность". Такие данные приводит пресс-центр Службы безопасности Украины.
По информации спецслужбы, жители Днепра и Желтых Вод "по заданию спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона".
В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий 28 июня, уточнили в СБУ.
Среди материалов у них обнаружены обвинения сил ООС в "провокациях обстрелов" на территории ОРДЛО и "данные" оккупантов со значительно завышенными потерями ВСУ в войне на востоке.
Изъято оборудование и инструкции от спецслужб РФ для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и сайтов.
Читайте также: Призывал к насилию против поляков: задержан нанятый ФСБ агитатор
Открыто уголовное производство по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).