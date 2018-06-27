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27.06.2018, 10:35

В Днепре и Желтых Водах взяли онлайн-сепаратистов: видео и фото

В Днепре и Желтых Водах взяли онлайн-сепаратистов: видео и фото - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Злоумышленники в сети агитировали за вхождение центра и востока Украины в состав РФ и призывали к силовому изменению конституционного строя

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Два жителя Днепропетровской области призывали в российских соцсетях к массовым беспорядкам на День Конституции Украины: к ним пришли оперативники СБУ и "пресекли деятельность". Такие данные приводит пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, жители Днепра и Желтых Вод "по заданию спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона".

В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий 28 июня, уточнили в СБУ.

Среди материалов у них обнаружены обвинения сил ООС в "провокациях обстрелов" на территории ОРДЛО и "данные" оккупантов со значительно завышенными потерями ВСУ в войне на востоке.

Изъято оборудование и инструкции от спецслужб РФ для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и сайтов.

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Открыто уголовное производство по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Теги: сбу, фсб, сепаратизм, пропаганда, днепр, желтые воды
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