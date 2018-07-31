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31.07.2018, 17:45

В Днепропетровской области в ДТП погибли жених и невеста - фото

В Днепропетровской области в ДТП погибли жених и невеста - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За день до аварии пара решила пожениться

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В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в результате которого погибли мужчина и женщина, накануне решившие пожениться. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Согласно сообщению, авария произошла в темное время суток, 28 июля, между селами Пригородное и Старозаводское. Пара ехала на мотоцикле и столкнулась с легковый автомобилем ВАЗ 2101. 

После столкновения 26-летняя девушка и 30-летний водитель мотоцикла получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте.

Dnepr24 пишет, что за день до аварии пара приняла решение пожениться.

В данный момент полиция области устанавливает обстоятельства и подробности происшествия.

Вчера, 30 июля, в Сколевском районе Львовской области мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку.

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Теги: дтп, полиция, авария, днепропетровская область, мотоцикл, мотоциклист, жених и невеста, ВАЗ
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