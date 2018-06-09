Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.06.2018, 18:30

В Донбассе женщина на автомобиле наехала на пограничника - ГПСУ

В Донбассе женщина на автомобиле наехала на пограничника - ГПСУ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции

Реклама
Реклама

В контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина совершила умышленный наезд на сотрудника Госпогранслужбы, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, женщина пыталась осуществить проезд на территорию КПВВ вне очереди. Пограничники сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего, рассказали в Госпогранслужбе.

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции.

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

В Волновахское отделение полиции ГПСУ направила сообщение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

С 1 июня 2018 года контрольно-пропускные пункты въезда/выезда в Донбассе работают по новому графику - с 06:00 до 20:00.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: женщина, госпогранслужба, кпвв, новотроицкое, пограничник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко поручил Денисовой проведать узников Кремля в РФ и Крыму
Политика Порошенко поручил Денисовой проведать узников Кремля в РФ и Крыму
Жебривский сказал, когда Авдеевке дадут воду
Происшествия Жебривский сказал, когда Авдеевке дадут воду
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 