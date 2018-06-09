В Донбассе женщина на автомобиле наехала на пограничника - ГПСУ

Фото: dpsu.gov.ua

commenthover

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции

Реклама

Реклама

В контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина совершила умышленный наезд на сотрудника Госпогранслужбы, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, женщина пыталась осуществить проезд на территорию КПВВ вне очереди. Пограничники сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего, рассказали в Госпогранслужбе.

Женщина задержана и передана сотрудникам полиции.

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

В Волновахское отделение полиции ГПСУ направила сообщение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

С 1 июня 2018 года контрольно-пропускные пункты въезда/выезда в Донбассе работают по новому графику - с 06:00 до 20:00.