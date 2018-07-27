В Донбассе погиб украинский военный: первая потеря за 10 дней

Фото: LIGA.net

commenthover

Террористы вблизи Гнутово применили противотанковые управляемые ракеты

Реклама

Реклама

В Донбассе за минувшие сутки в ходе боевых действий погиб один военнослужащий объединенных сил, один получил ранение. Это первый погибший за последние десять дней на фронте. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, двое террористов ликвидированы, еще двое получили ранения.

Боевики за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Тяжелое вооружение не применялось.

Террористы вели прицельный огонь по украинским военным в Крымском, Горном, Луганском, Новолуганском, Светлодарске, Южном, Новгородском, Песках, Водяном, Лебединском, Гнутово, Чермалыке, и Широкино. Вблизи Гнутово они применили противотанковые управляемые ракеты.

Боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе Горного, Майорска, Марьинки, Широкино.

17 июля 2018 года в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный 1978 года рождения.