Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 07:42

В Донбассе погиб военный, еще один пропал после боя: сводка ООС

В Донбассе погиб военный, еще один пропал после боя: сводка ООС - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня с утра, в 06:25, был обстрелян пункт пропуска "Майорское". Объявлен красный режим, пропуск граждан временно приостановлен

Реклама
Реклама

На фронте в Донбассе вчера, 8 августа, погиб военнослужащий операции объединенных сил. Трое бойцов сил ООС получили ранения, сообщил в утренней Facebook-сводке штаб.

Еще с одним военнослужащим в бою была потеряна связь, идут его поиски.

За вчера гибридная российская армия 44 раза открывала огонь по позициям украинских войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Ассортимент примененного оружия - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, на отдельных направлениях - вооружение БМП.

Стреляли в Крымском, Новозвановке, Золотом, Луганском, Новолуганском, Новосёловке Второй, Новомихайловке, Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

Позиции у Крымского и Авдеевки противник обстрелял из минометов калибра 82 мм, а неподалеку от Горловки (станция Майорское) произошло боестолкновение.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса

Сегодня, 9 августа, боевики российских оккупационных войск уже 7 раз открывали огонь. В 06:25 утра из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Майорское", где был объявлен красный режим: пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, силы ООС уничтожили двух оккупантов, четверых ранили.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, потери, сводка оос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Савченко в суде требует 1 грн с прокурора: опорочил ее честь
Политика Савченко в суде требует 1 грн с прокурора: опорочил ее честь
Закопали живым: в ГУР сообщили о зверствах боевиков
Происшествия Закопали живым: в ГУР сообщили о зверствах боевиков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 