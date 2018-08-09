В Донбассе погиб военный, еще один пропал после боя: сводка ООС

Фото: пресс-служба Минобороны

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Сегодня с утра, в 06:25, был обстрелян пункт пропуска "Майорское". Объявлен красный режим, пропуск граждан временно приостановлен

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На фронте в Донбассе вчера, 8 августа, погиб военнослужащий операции объединенных сил. Трое бойцов сил ООС получили ранения, сообщил в утренней Facebook-сводке штаб.

Еще с одним военнослужащим в бою была потеряна связь, идут его поиски.

За вчера гибридная российская армия 44 раза открывала огонь по позициям украинских войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Ассортимент примененного оружия - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, на отдельных направлениях - вооружение БМП.

Стреляли в Крымском, Новозвановке, Золотом, Луганском, Новолуганском, Новосёловке Второй, Новомихайловке, Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

Позиции у Крымского и Авдеевки противник обстрелял из минометов калибра 82 мм, а неподалеку от Горловки (станция Майорское) произошло боестолкновение.

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Сегодня, 9 августа, боевики российских оккупационных войск уже 7 раз открывали огонь. В 06:25 утра из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Майорское", где был объявлен красный режим: пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, силы ООС уничтожили двух оккупантов, четверых ранили.