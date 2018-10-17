Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
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За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, из них 3 раза — из запрещенных "Минском" калибров. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще один ранен. Аквивизировались снайперы боевиков. По данным разведки, три террориста уничтожены, два их подельника ранены. С полуночи оккупанты уже дважды открывали огонь по позициям ВСУ — у защитников Украины сегодня без потерь.
Согласно сводке штаба ООС, в течение сегодняшнего дня российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом они один раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Потерь среди личного состава ООС не допущено.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что столкновения с россиянами в Азовском море возможны, но Военно-морские силы Украины будут выполнять свою задачу и не допустят второго Крыма.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с начала боевых действий в Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 украинских военных.
Советник президента Петра Порошенко, помощник министра обороны Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн.
За минувшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, из них 9 раз — из запрещенных "Минском" калибров. Погиб военнослужащий ВСУ, трое ранены. В Авдеевке прошел ближний бой. По данным разведки, два террориста уничтожены, шесть их подельников ранены. С полуночи оккупанты уже трижды открывали огонь по позициям ВСУ — у защитников Украины без потерь.
Лидер военизированного формирования Украинская добровольческая армия Дмитрий Ярош заявил, что 5-й и 8-й "отдельные батальоны" уходят с передовой и займутся территориальной обороной по всей свободной территории Украины.
Сегодня погиб военный.
В Донбассе обнаружена новейшая российская система связи, заявили в DFRLab (лаборатории цифровой судебной экспертизы при Атлантическом совете).
По данным главы СБУ Василия Грицака, за годы войны в Донбассе погибли 27 сотрудников спецслужбы.
По данным штаба, российская гибридная армия за прошлые сутки 23 раза открывала огонь по позициям ВСУ. Четыре раза она использовала запрещенное минскими соглашениями вооружение. Трое украинских военных получилили ранения.
Со стороны боевиков - один уничтожен, двое ранены.
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции ВСУ, один солдат получил ранения.
С 7:00 до 18:00 текущих суток российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один раз применялось вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Ситуация под контролем украинских военных.
Защитников промзоны возле Авдеевки обстреляли боеприпасами, которые двое суток после обстрела горят и издают неприятный запах. Бойцы подозревают, что враг мог применить против них запрещенный фосфор или иное химическое соединение, сообщает ТСН.
Вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией в районе Манича беспилотник наблюдателей ОБСЕ зафиксировал очередные колонны военных грузовиков боевиков. "БПЛА СММ вновь зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех Уралов, а также МТ-ЛБ на трали, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух Уралов", - сообщает штаб ООС.
За прошедшие сутки оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Десять раз они использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями. Потерь среди личного состава украинской армии нет, сообщает штаб. Четверо боевиков ранены. С начала текущих суток российско-гибридные войска трижды открывали огонь по украинским солдатам. Один боец ВСУ получил ранения.
Сегодня в районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 сбил российский беспилотник Орлан-10, который, вероятно, проводил разведку по маршруту Лисичанск-Северодонецк.
В прошлые сутки в зоне АТО получил легкие ранения один украинский военный. Всего было 26 обстрелов со стороны боевиков, четыре из них - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
По информации разведки, двое боевиков уничтожены и двое ранены.
Сегодня утром в Луганской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который направлялся к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу со стороны временно оккупированных территорий.
Согласно сводке штаба ООС, в течение дня, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Беспилотник дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ, проводя мониторинг ситуации над Донбассом, в неподконтрольном правительству Украины районе Донецкой области недалеко от границы с Россией в очередной раз обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку.
Российское оккупационное командование скрывает внедрение практики комплектования рядовым составом соединений и частей боевиков за счет призыва на военную службу лиц, находящихся на психиатрическом и наркологическом учете, сообщает Главное управление разведки Минбороны.
Военно-техническая составляющая конфликта в Донбассе может быть завершена в течение одного часа, заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.
Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг уклонился от ответа на вопрос, очевидно ли для него участие России в войне в Донбассе
Президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении равных прав мужчин и женщин во время прохождения военной службы.
В Киеве от призыва на срочную военную службу уклоняются почти 34 тысячи человек, сообщил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин.
34-летний пособник террористов добровольно сдался правоохранительным органам города Бахмут, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал транспортные средства, движущиеся на северо-восток по грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где в ОРДО отсутствуют пункты пропуска через границу.
По состоянию на сегодня только Россия блокирует введение миротворцев в Донбасс, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал встречу помощника президента РФ Владислава Суркова с главарем боевиков террористической организации ДНР Денисом Пушилиным, где обсуждалась подготовка к псевдовыборам и увеличение зарплат.
За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, из них 10 раз — из запрещенных "Минском" калибров. Потерь нет. По данным разведки, два террориста уничтожены, шесть их подельников ранены. С полуночи оккупанты уже трижды открывали огонь по позициям ВСУ — у защитников Украины без потерь.
По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 9 раз обстреливали позиции объединенных сил, в том числе из 82-мм и 120-мм минометов, а также оружия БМП. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. Под огонь врага попали опороные пункты украинских военных в районе н.п. Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.
Российское оккупационное командование скрыто усиливает передовые позиции соединений боевиков во временно оккупированном Донбассе за счет использования сил и средств расформированных элитных подразделений, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Названы имена бойцов, погибших вчера при подрыве на мине в Приазовье. Это 27-летний Роман Мегас (на первом фото ниже) родом из Стрыйского района Львовской области, который служил в 128-й горно-штурмовой бригады, и не доживший несколько дней до 21-летия Сергей Дронов из Чигирина Черкасской области. У первого дома остались жена и двое детей.
10 октября в 09:00 в районе населенного пункта Каменка боевики из стрелкового оружия обстреляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ, из них 12 раз — из запрещенных "Минском" калибров. Два бойца погибли под обстрелами, двое - от ранений при подрыве на мине, трое ранены. По данным разведки, 6 террористов уничтожены, 10 ранены.
Погибший 9 октября боец — 24-летний военнослужащий 72-й бригады, старший солдат Юрий Фешко. Уроженец села Оленовка Магдалиновского района Днепропетровской области.
Сегодня, 10 октября, в войне за независимость Украины от страны-оккупанта России в Донбассе погибли двое военнослужащих. Это случилось на Донецком направлении - во время выполнения боевого задания военные подорвались на вражеском взрывном устройстве.
Помощник президента РФ Владислав Сурков и главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин обсудили предстоящие псевдовыборы боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.
8 октября при попытке пересечения линии разграничения во временно оккупированном Донбассе подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях боевики, двое из них уничтожены, один был тяжело ранен, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Основная версия почти всех последних взрывов на складах ВСУ - диверсии, заявил генпрокурор Юрий Луценко.
При нынешнем уровне финансирования на укрепление арсеналов боеприпасов понадобится не менее 15 лет, заявил министр обороны Степан Полторак.
С начала военных действий на Донбассе международные организации и правительства разных стран выделили пострадавшим регионам около $90 млн. Это следует из ответов Луганской и Донецкой облгосадминистраций.
По данным одного из старейших волонтерских объединений Повернись живим, накануне объединенные силы зачистили поселок в серой зоне вблизи Волновахи от боевиков гибридной российской армии, где до войны проживали 80 человек.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточняли сообщение о женщине, которая умерла на блокпосту боевиков во временно оккупированной Горловке.
В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ООС.
По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели 16 обстрелов. Враг вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. Под обстрелы попали позиции объединенных сил в районе н.п. Станица Луганская, Золотое, Луганское, Новолуганское, Железное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Водяное и Лебединское. В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.
В Запорожье задержали боевика террористической организации "ДНР", который был завербован спецслужбами России и собирал информацию о Вооруженных силах Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
Боевики усиливают контроль за перемещением населения на временно оккупированные территории Донбасса, вводят электронные пропуска, сообщает Главное управление разведки Минобороны.