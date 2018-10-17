За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, из них 3 раза — из запрещенных "Минском" калибров. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще один ранен. Аквивизировались снайперы боевиков. По данным разведки, три террориста уничтожены, два их подельника ранены. С полуночи оккупанты уже дважды открывали огонь по позициям ВСУ — у защитников Украины сегодня без потерь.