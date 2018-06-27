В Донбассе погиб военный, ликвидированы три боевика

Фото: LIGA.net

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Пророссийские наемники 30 раз нарушили режим тишины в течение последних суток

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За минувшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военный погиб и двое получили ранения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным украинской разведки, уничтожены три боевика, пятеро ранены.

Террористы 30 раз нарушили режим тишины. На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В Новотошковском они применили артиллерийские системы калибром 122 мм.

На донецком направлении террористы обстреляли Марьинку из 82-мм минометов подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении пророссийские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

Боевики ввели новые запреты для врачей и медперсонала во временно оккупированном Донбассе.