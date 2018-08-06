В Донецкой области солдат застрелил своего сослуживца

Фото: iStock Global Images/Ukraine

commenthover

Прокуратура установила, что солдат сделал выстрел умышленно, сам служащий также в этом признался

Реклама

Реклама

В военной части в Соледаре Донецкой области солдат застрелил сослуживца, старшего сержанта, из автомата АКС-74. Об этом сообщает военная прокуратура объединенных сил.

Инцидент произошел 27 июля. Прокуратура установила, что солдат умышленно сделал один выстрел в сержанта с расстояния трех метров.

Погибший получил сквозное огнестрельное ранение и скончался на месте.

30 июля солдата взяли под стражу, он признался в совершении убийства и подтвердил показания на следственном эксперименте.

В Лозовой 30 июля нашли тело 23-летнего военного - полиция подозревает, что его убили двое сослуживцев 28-ми и 25 лет.