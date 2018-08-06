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06.08.2018, 12:36

В Донецкой области солдат застрелил своего сослуживца

В Донецкой области солдат застрелил своего сослуживца - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Прокуратура установила, что солдат сделал выстрел умышленно, сам служащий также в этом признался

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В военной части в Соледаре Донецкой области солдат застрелил сослуживца, старшего сержанта, из автомата АКС-74. Об этом сообщает военная прокуратура объединенных сил.

Инцидент произошел 27 июля. Прокуратура установила, что солдат умышленно сделал один выстрел в сержанта с расстояния трех метров. 

Погибший получил сквозное огнестрельное ранение и скончался на месте. 

30 июля солдата взяли под стражу, он признался в совершении убийства и подтвердил показания на следственном эксперименте. 

В Лозовой 30 июля нашли тело 23-летнего военного - полиция подозревает, что его убили двое сослуживцев 28-ми и 25 лет. 

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Теги: убийство, воинская часть, солдат, сослуживец, Соледар
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