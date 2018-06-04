В Гореничах под Киевом обстреляли Range Rover: погиб мужчина

Фото: npu.gov.ua

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Тело 23 летнего парня направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы

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В ночь на понедельник, 4 июня, в селе Гореничи Киевской области в автомобиле Range Rover полицейские обнаружила тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции добавили, что тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Ранее сегодня полиция Киева задержала вора в законе по кличке Хидир. Сейчас криминальный авторитет Хидир Рашидов вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.