В Греции поезд протаранил здание: есть пострадавшие

В центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов. Состав влетел в стену железнодорожной станции. В результате аварии пострадали две женщины, сообщает Ekathimerini.
Международный пассажирский поезд влетел в здание местной железнодорожной станции 3 августа. Состав следовал из Лианоклади в Стилиду. Авария произошла в городе Лариса.
На место происшествия прибыли спасатели и медики. Двоих пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. Одна женщина находилась в здании в момент аварии.
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Причины аварии выясняются. Предварительно, поезд сошел с рельсов из-за перевода стрелок, что стало причиной смены направления движения состава. Сколько пассажиров находилось в поезде в момент аварии не установлено.
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