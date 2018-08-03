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03.08.2018, 14:09

В Греции поезд протаранил здание: есть пострадавшие

В Греции поезд протаранил здание: есть пострадавшие - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Две женщины получили телесные повреждения, подробности инцидента выясняются

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В центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов. Состав влетел в стену железнодорожной станции. В результате аварии пострадали две женщины, сообщает Ekathimerini.

Международный пассажирский поезд влетел в здание местной железнодорожной станции 3 августа. Состав следовал из Лианоклади в Стилиду. Авария произошла в городе Лариса.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Двоих пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. Одна женщина находилась в здании в момент аварии.

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Причины аварии выясняются. Предварительно, поезд сошел с рельсов из-за перевода стрелок, что стало причиной смены направления движения состава. Сколько пассажиров находилось в поезде в момент аварии не установлено.

31 июля на греческом острове Родос трое мужчин обстреляли лагерь ромов. В результате стрельбы пострадали 13 человек.

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Теги: авария, пострадавшие, поезд, Греция
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