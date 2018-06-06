В Харьковской области найден повешенным местный антикоррупционер

Николай Бычко (фото - Facebook)

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По предварительным данный, 23-летний мужчина, покончил с собой в лесу

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Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области обнаружили тело местного активиста. В полиции области LIGA.net сообщили, что открыто уголовное дело по факту смерти 23-летнего молодого человека.

Согласно сообщению, тело мужчины 1994 года рождения было обнаружено, по предварительной информации, без признаков насильственной смерти в лесу. Уголовное производство открыто по статье "убийство" (ст. 115 УК) с пометкой "самоубийство", эксперты установливают причину смерти.

В полиции не сообщили, кто обнаружил тело погибшего.

Правозащитник Роман Лихачов в своем Facebook сообщил, что повешенным нашли активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией Николай Бычко.

Он заявил, что самоубийство было инсценировано "грубо и цинично".

"Николай готовил документы для открытия общественной организации, перед смертью также мониторил очистные сооружения - и тут резко решил повеситься - не смешите", - написал правозащитник.

Бычко был администратором группы Инициативная молодежь Эсхара в Facebook, принимал активное участие в развитии населенного пункта, организовывал субботники. Последний его пост был посвящен реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП Вода Эсхара.

5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на Устименко. Журналист госпитализирован. По предварительному диагнозу медиков, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рубленую рану левого виска, ушиб грудной клетки, колото-резаную рану левой ягодицы.