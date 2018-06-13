В Хмельницком задержали вымогателей: угрожали мужчине расправой

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Трое подозреваемых требовали от местного жителя $3 тысячи, ссылаясь на выдуманную задолженность, утверждают в прокуратуре

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В Хмельницком задержали группу лиц, подозреваемых в вымогании денег у мужчины с угрозой расправы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте 27-32 года, действуя в сговоре, требовали от местного жителя $3 тысячи – якобы у него была некая задолженность. В случае невыполнения их требований подозреваемые угрожали потерпевшему физическим насилием и поджогом имущества, утверждают в прокуратуре.

Под давлением мужчина согласился отдать вышеназванную сумму, выплачивая ее частями. Подозреваемых задержали 12 июня якобы при передаче им очередных 10 тысяч грн.

Фото: ssu.gov.ua

У предполагаемых вымогателей во время обысков изъяли похожее на маковую солому вещество, гранаты с запалами к ним, мобильные телефоны и большое количество сим-карт различных операторов связи, заявляют в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении в групповом вымогательстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 189 УК).

В СБУ сообщают, что в состав группы входили четверо жителей Хмельницкого, один из которых был ранее судим за тяжкие преступления.

В мае 2018 года в Ивано-Франковской области правоохранители задержали группу подозреваемых в вымогательстве $30 тысяч у жителей региона.