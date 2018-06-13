Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 12:50

В Хмельницком задержали вымогателей: угрожали мужчине расправой

В Хмельницком задержали вымогателей: угрожали мужчине расправой - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Трое подозреваемых требовали от местного жителя $3 тысячи, ссылаясь на выдуманную задолженность, утверждают в прокуратуре

Реклама
Реклама

В Хмельницком задержали группу лиц, подозреваемых в вымогании денег у мужчины с угрозой расправы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте 27-32 года, действуя в сговоре, требовали от местного жителя $3 тысячи – якобы у него была некая задолженность. В случае невыполнения их требований подозреваемые угрожали потерпевшему физическим насилием и поджогом имущества, утверждают в прокуратуре.

Под давлением мужчина согласился отдать вышеназванную сумму, выплачивая ее частями. Подозреваемых задержали 12 июня якобы при передаче им очередных 10 тысяч грн.

Фото: ssu.gov.ua

У предполагаемых вымогателей во время обысков изъяли похожее на маковую солому вещество, гранаты с запалами к ним, мобильные телефоны и большое количество сим-карт различных операторов связи, заявляют в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении в групповом вымогательстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 189 УК).

В СБУ сообщают, что в состав группы входили четверо жителей Хмельницкого, один из которых был ранее судим за тяжкие преступления.

В мае 2018 года в Ивано-Франковской области правоохранители задержали группу подозреваемых в вымогательстве $30 тысяч у жителей региона.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вымогатель, вымогательство, преступная группа, хмельницкий, преступность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: фото
Происшествия В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: фото
В Киеве набирает популярности новый вид "оконного" мошенничества
Киев В Киеве набирает популярности новый вид "оконного" мошенничества
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 