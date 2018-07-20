В Хмельницкой области в ДТП погибла семья с ребенком

Фото: hm.npu.gov.ua

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Второй ребенок супружеской пары госпитализирован

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В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия случилась на въезде в село Прибужское Хмельницкого района.

По предварительным данным полиции, 36-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

12-летнюю девочку, которая также находилась в салоне автомобиля, увезли в больницу.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Никто из них госпитализирован не был.

Также сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.