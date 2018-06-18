В кафе Мариуполя избили пограничников: хотели меню на украинском

Госпогранслужба Фото: dpsu.gov.ua

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У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы, у женщины-офицера - сотрясение мозга и также многочисленные ушибы

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В одном из кафе Мариуполя после просьбы сотрудника Госпогранслужбы дать ему меню на украинском языке вспыхнул конфликт с персоналом заведения, в результате которого подполковнику и его коллеге были нанесены телесные повреждения. Об этом в эфире 5 канала рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян.

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме", - сказал Слободян.

По его словам, у мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы, у женщины-офицера - сотрясение мозга и также многочисленные ушибы. Сейчас рассматривается вопрос о госпитализации их в Киев.

Слободян добавил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить местная полиция.

"На данный момент известно, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке", - сказал спикер ГПСУ.

В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко. Он утверждает, что инцидент связан с его профессиональной журналистской деятельностью.