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18.06.2018, 19:58

В кафе Мариуполя избили пограничников: хотели меню на украинском

В кафе Мариуполя избили пограничников: хотели меню на украинском - Фото
Госпогранслужба Фото: dpsu.gov.ua

У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы, у женщины-офицера - сотрясение мозга и также многочисленные ушибы

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В одном из кафе Мариуполя после просьбы сотрудника Госпогранслужбы дать ему меню на украинском языке вспыхнул конфликт с персоналом заведения, в результате которого подполковнику и его коллеге были нанесены телесные повреждения. Об этом в эфире 5 канала рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян.

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме", - сказал Слободян.

По его словам, у мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы, у женщины-офицера - сотрясение мозга и также многочисленные ушибы. Сейчас рассматривается вопрос о госпитализации их в Киев.

Слободян добавил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить местная полиция.

"На данный момент известно, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке", - сказал спикер ГПСУ.

В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко. Он утверждает, что инцидент связан с его профессиональной журналистской деятельностью.

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Теги: драка, пограничники, кафе, мариуполь, меню
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