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02.08.2018, 19:20

В Каменском взорвалось авто депутата: он в тяжелом состоянии

В Каменском взорвалось авто депутата: он в тяжелом состоянии - Фото
Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Микроавтобус Volkswagen взорвался во время движения

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В Каменском Днепропетровской области взорвался автомобиль депутата местного горсовета от партии Батьківщина Виталия Чернявского. Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

По его словам, Чернявский известен своей волонтерской деятельностью.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что по факту взрыва микроавтобуса открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК.

По данным правоохранителей, взрыв произошел около 15:25 на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Каменском.

В полиции отметили, что микроавтобус Volkswagen взорвался во время движения, за рулем авто находился 49-летний мужчина.м Он получил тяжелые травмы.

31 июля неизвестный напал на и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела

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Теги: взрыв, депутат, микроавтобус, виталий чернявский, каменское
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