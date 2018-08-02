В Каменском взорвалось авто депутата: он в тяжелом состоянии

Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

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Микроавтобус Volkswagen взорвался во время движения

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В Каменском Днепропетровской области взорвался автомобиль депутата местного горсовета от партии Батьківщина Виталия Чернявского. Он в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

По его словам, Чернявский известен своей волонтерской деятельностью.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что по факту взрыва микроавтобуса открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК.

По данным правоохранителей, взрыв произошел около 15:25 на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Каменском.

В полиции отметили, что микроавтобус Volkswagen взорвался во время движения, за рулем авто находился 49-летний мужчина.м Он получил тяжелые травмы.

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