В Киеве напали на судью, который ведет дело убийств на Майдане

Сергей Дячук (фото - Lb.ua)

commenthover

Судья Сергей Дячук связывает нападение на него именно со своей профессиональной деятельностью

Реклама

Реклама

Вчера, 14 сентября, вечером напали на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Нападение произошло около его дома, подозреваемых задержать не удалось. Полиция расследует инцидент как хулиганство.

Дячука госпитализировали. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью из-за поступавших угроз.

Судья Дячук ведет дела об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Подсудимые - пятеро экс-служащих киевского полка "Беркута". Их обвиняют в массовом убийстве участников акций протеста.

31 июля неизвестный напал на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо.