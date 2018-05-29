В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
По его словам, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Она тут же вызвала скорую помощь. Журналист умер по дороге в больницу, сообщил представитель полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что Бабченко получил ранение в спину.