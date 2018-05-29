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29.05.2018, 21:50

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко - Фото
Аркадий Бабченко Фото: facebook.com/babchenkoa

Раненого журналиста обнаружила в квартире его супруга

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В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Она тут же вызвала скорую помощь. Журналист умер по дороге в больницу, сообщил представитель полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что Бабченко получил ранение в спину. 

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Теги: аркадий бабченко
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