В Лисичанске сообщник боевиков приговорен к 8 годам заключения

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Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину и дал показания относительно преступной деятельности своего «куратора»

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Лисичанский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы сообщника пророссийских террористов, который, находясь на мирной территории Луганской области, собирал информацию по заданию так называемой МГБ террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой разоблачили и задержали злоумышленника в апреле текущего года в Лисичанске при выемке носителя информации из специально оборудованного тайника.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 злоумышленник, выполняя задание своего куратора из «МГБ», собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ, фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов.

Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину и дал показания относительно преступной деятельности своего «куратора».

Сотрудники СБУ установили личность «оперативного уполномоченного МГБ ЛНР». Ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации, а также материальное, организационное или другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации), и объявили в розыск.

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7 июня около 10:30, оккупанты устроили взрыв в поселке Голубовское Луганской области на временно оккупированной территории, пострадали местные жители.