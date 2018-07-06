В Нежине погибли трое детей - обрушилась бетонная плита

В Нежине Черниговской области трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла на улице Борзнянский шлях в недостроенном двухэтажном доме.
Бетонная плита перекрытия обвалилась при неустановленных обстоятельствах.
Погибшие дети были 2004 и 2006 годов рождения.
5 июля в Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда. Инцидент произошел во время прогулки девушки вместе с тремя сверстниками по железнодорожным путям. Школьница ради развлечения залезла на крышу вагона. Прогремел громкий хлопок -девочку ударило электрическим током и она упала. Восьмиклассница получила ожоги 30% тела: ее госпитализировали. Медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени.