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06.07.2018, 18:36

В Нежине погибли трое детей - обрушилась бетонная плита

В Нежине погибли трое детей - обрушилась бетонная плита - Фото
Место трагедии (фото - dsns.gov.ua)

Почему упала плита перекрытия - пока непонятно

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В Нежине Черниговской области трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла на улице Борзнянский шлях в недостроенном двухэтажном доме.

Бетонная плита перекрытия обвалилась при неустановленных обстоятельствах.

Погибшие дети были 2004 и 2006 годов рождения.

5 июля в Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда. Инцидент произошел во время прогулки девушки вместе с тремя сверстниками по железнодорожным путям. Школьница ради развлечения залезла на крышу вагона. Прогремел громкий хлопок -девочку ударило электрическим током и она упала. Восьмиклассница получила ожоги 30% тела: ее госпитализировали. Медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени.

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Теги: гибель детей, дети, нежин
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