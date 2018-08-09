В Николаевской области бык напал на людей: останавливали пулями

Иллюстративное фото: unsplash.com

commenthover

Животное удалось убить только с 11 выстрела

Реклама

Реклама

В Николаевской области разъяренное животное напало на двух местных жителей. Животное не смогли успокоить даже пули правоохранителей, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В одном из сел Снигиревского района домашний бык напал на двух мужчин. За помощью к правоохранителям обратилась жена одного из пострадавших. Животное неожиданно стало агрессивно себя вести, преследовать и топтать людей во дворе, поднимать их на рога. Женщина скрылась в доме, двое мужчин остались во дворе с разъяренным животным.

Читайте также: В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео

Прибывшие на место происшествия правоохранители открыли по быку огонь из табельного оружия. Животное не реагировало на полученные ранения и продолжало крушить двор. Правоохранители вызвали местного охотника и на 11 выстрел картечью быка весом 800 кг обездвижили. Двое пострадавших мужчин госпитализированы. Эксперты установили, что бык был болен бешенством.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как предотвратить заражение бешенством в результате собачьего укуса. Супрун подчеркнула, что после укуса не стоит ждать симптомов заболевания. Необходимо сразу начать профилактику и обратиться за медицинской помощью.