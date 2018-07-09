В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.
Несколько источников LIGA.net сообщили, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:00.
"Связи нет, пыталась дозвониться маме – пока безрезультатно", - отметила жительница Северодонецка Марина.
Другой собеседник Игорь сказал, что причина отсутствия мобильной связи неизвестна. "Оператору не смог дозвониться", - уточнил он.
Источники LIGA.net добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ Антраците и Кадиевке.
В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.
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Официальной информации от пресс-службы Vodafone Ukraine об инциденте пока нет.
11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.
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