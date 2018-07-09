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09.07.2018, 09:47

В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone

В оккупированном Луганске снова пропала мобильная связь Vodafone - Фото
Фото: pixabay.com

Источники LIGA.net сообщили, что сегодня утром в захваченном российскими гибридными войсками городе пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine

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Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.

Несколько источников LIGA.net сообщили, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:00.

"Связи нет, пыталась дозвониться маме – пока безрезультатно", - отметила жительница Северодонецка Марина.

Другой собеседник Игорь сказал, что причина отсутствия мобильной связи неизвестна. "Оператору не смог дозвониться", - уточнил он.  

Источники LIGA.net добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ Антраците и Кадиевке.

В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

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Официальной информации от пресс-службы Vodafone Ukraine об инциденте пока нет.

11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.

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Теги: Луганск, Vodafone, связь
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