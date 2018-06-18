Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 11:27

В Польше автобус с пенсионерами попал в ДТП, есть жертвы: фото

В Польше автобус с пенсионерами попал в ДТП, есть жертвы: фото - Фото
Фото: twitter.com/KPUWBydgoszcz

Туристический автобус по пути в Гданьск по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет

Реклама
Реклама

В Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди. Об этом сообщает польский портал RMF24.

Автобус частной компании, который вез группу пенсионеров на экскурсию в Гданьск, по пока невыясненным причинам выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 65 лет. Еще 16 человек получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Нескольких пострадавших доставили вертолетами в больницу города Быдгощ.

Трасса, на которой произошла автокатастрофа, перекрыта, на месте происшествия работают спасатели. Ожидается, что число пострадавших может увеличиться.

15 июня 2018 года в Сумской области перевернулся пассажирский автобус, пострадали восемь человек.

Фото: rmf24.pl

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: авария, смертельное дтп, автокатастрофа, дтп в польше, дтп с автобусом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Нидерландах на фестивале автобус влетел в толпу: есть жертвы
Мир В Нидерландах на фестивале автобус влетел в толпу: есть жертвы
Стрельба на арт-фестивале в США: более 20 пострадавших – видео
Мир Стрельба на арт-фестивале в США: более 20 пострадавших – видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 