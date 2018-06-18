В Польше автобус с пенсионерами попал в ДТП, есть жертвы: фото

Фото: twitter.com/KPUWBydgoszcz

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Туристический автобус по пути в Гданьск по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет

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В Куявско-Поморском воеводстве Польши два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, пассажирами которого были пожилые люди. Об этом сообщает польский портал RMF24.

Автобус частной компании, который вез группу пенсионеров на экскурсию в Гданьск, по пока невыясненным причинам выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 65 лет. Еще 16 человек получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Нескольких пострадавших доставили вертолетами в больницу города Быдгощ.

Трасса, на которой произошла автокатастрофа, перекрыта, на месте происшествия работают спасатели. Ожидается, что число пострадавших может увеличиться.

15 июня 2018 года в Сумской области перевернулся пассажирский автобус, пострадали восемь человек.

Фото: rmf24.pl