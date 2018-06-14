В Ровенской области старатели напали на полицейских: фото

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Более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую у незаконных добытчиков янтаря мотопомпу

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В Рокитновском районе Ровенской области толпа старателей напала на полицейских, которые изъяли у них мотопомпу. Двое правоохранителей пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По данным полиции, в урочище Баньки более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу. Они повредили два служебных автомобиля полиции, а также избили двух правоохранителей.

Одного из участников инцидента, 38-летнего жителя Клесова, удалось задержать и доставить в Рокитновское отделение полиции. Сейчас он общается со следователями.

"Решается вопрос о внесении сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей по частям 2 статей 342, 345 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В апреле в Киеве неизвестный мужчина напал на полицейских, которые отрабатывали информацию по уголовному производству. Сначала он попытался отобрать документы, потом ударил одного из них.