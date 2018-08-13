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13.08.2018, 21:32

В суде зачитали обвинение Плотницкому в деле о крушении Ил-76

В суде зачитали обвинение Плотницкому в деле о крушении Ил-76 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На следующем судебном заседании 13 сентября в 13:00 будут объявлены гражданские иски потерпевших и, возможно, начнется их допрос

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13 августа в Красногвардейском суде Днепра зачитали обвинительный акт против экс-главаря террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований - Александра Гуреева и Андрея Патрушева - по делу сбитого в 2014 году самолета Ил-76. Об этом в Facebook сообщил адвокат семей погибших десантников и членов экипажа Ил-76 Виталий Погосян.

Адвокат добавил, что на следующем судебном заседании 13 сентября в 13:00 будут объявлены гражданские иски потерпевших и, возможно, начнется их допрос.

Погосян напомнил, что это дело должны были начать рассматривать еще год назад в Бабушкинском райсуде Днепра.

В сентябре 2017 года судьи Наталья Карягина, Лариса Татарчук и Светлана Марущак заявили о самоотводе. Они объяснили это решение тем, что считают распределение этого судебного дела предвзятым и необъективным.

В первые месяцы войны России против Украины, в 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Террористы попали по самолету из российского ПЗРК, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

На борту самолета с бортовым номером 76777 были 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа. Все они погибли при крушении.

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Теги: суд, обвинение, ил-76, игорь плотницкий
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