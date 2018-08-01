В Тернопольской области грузовик насмерть сбил 8-летнюю девочку

Фото: отдел коммуникации полиции Тернопольской области

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Мать ребенка госпитализирована с телесными повреждениями

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В городе Чортков Тернопольской области грузовик Mitsubishi Canter выехал на тротуар и насмерть сбил восьмилетнюю девочку. В ДТП пострадала и мать ребенка, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

1 августа в Чорткове на улице Шевченко водитель Mitsubishi Canter выехал на тротуар, где шли мать с восьмилетней дочерью. Пешеходы попали под колеса автомобиля, девочка погибла еще до приезда скорой помощи, ее мать госпитализировали.

Водителя Mitsubishi Canter задержали и направили в медучреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и получил условный срок 4 года.

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Правоохранители начали расследование по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), подозреваемому грозит от трех до восьми лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

28 июля в Ровенской области автомобиль сбил женщину с двумя несовершеннолетними детьми, которые шли по обочине. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.