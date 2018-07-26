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26.07.2018, 10:45

В Винницкой области мать заказала убийство сына за 10 тыс грн

В Винницкой области мать заказала убийство сына за 10 тыс грн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд оставил подозреваемых в убийстве под стражей

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Жительница одного из сел Калиновского района из-за неоднократных ссор заказала двум односельчанам за вознаграждение в сумме 10 тыс грн убийство родного сына. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко у себя в Facebook.

По его словам, в  феврале этого года ее сына убили.

Прокуратура Винницкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

В отношении трех обвиняемых Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Калиновский районный суд.

За совершение данного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15  лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

25 июля 2018 года сообщалось, что за попытку убийства жены из охотничьего ружья одессит проведет в тюрьме 10 лет.

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Теги: прокуратура, андрей лысенко, убийство сына
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