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Боты:
06.09.2018, 15:35

В Волынской области на уроке умерла первоклассница

В Волынской области на уроке умерла первоклассница - Фото

6-летней девочке стало плохо на уроке физкультуры

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В селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области в школе на уроке физкультуры умерла первоклассница. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Сегодня около 10:00 утра на уроке физкультуры девочке 6 лет стало плохо. Была вызвана скорая помощь. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок умер, рассказали в полиции.

Тело девочки направлено на экспертизу, результаты которой станут известны примерно в течение суток. Сейчас о причинах смерти в полиции не сообщают.

Как сообщила старший врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Надежда Матушевская в комментарии УНИАН, по словам мамы девочки, ребенок был здоров, утром она позавтракала и пошла в школу.

21 марта в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры внезапно умер 11-летний мальчик, ученик пятого класса.

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Теги: смерть, девочка, физкультура, пятидни, первоклассница
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