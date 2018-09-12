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Боты:
12.09.2018, 13:06

В вооруженном захвате элеватора подозревают экс-комбата - Аваков

В вооруженном захвате элеватора подозревают экс-комбата - Аваков - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Речь идет об Олеге Ширяеве - в свое время он был командиром батальона особого назначения "Восточный корпус," который участвовал в АТО

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Полиция готовит подозрение Олегу Ширяеву в связи с рейдерским захватом элеватора в селе Занки Харьковской области. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что указанный человек в свое время руководил подразделением МВД (речь идет о батальоне особого назначения "Восточный корпус", - ред.).

Глава МВД также сообщил, что уже задержаны более 50 человек, 22-м из них предъявлено подозрение. Изъято оружие, а также балаклавы, бронежилеты, дубинки.

Меру пресечения задержанным суд изберет завтра, 13 сентября. Им инкриминируется "хулиганство с применением оружия". Министр уточнил, что наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Аваков также сообщил, что в захвате принимали участие и люди, воевавшие в АТО в подразделениях ВСУ, Нацполиции и Нацгвардии. Он подчеркнул, что прошлые заслуги не помогут избежать наказания тем, чья вина будет доказана.

"Никакой альтернативной силы, которая будет регулировать законность, в том числе в сфере хозяйственных отношений, мы не допустим и не потерпим", - сказал он.

Видео: Х**вый Харьков

Местные СМИ пишут, что противостояние возникло на территории фермерского хозяйства Строгого А.Ф. 

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Теги: элеватор, арсен аваков, рейдерство, захват
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