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23.07.2018, 19:20

Вдоль Одесской железной дороги за день нашли более 5 тыс снарядов

Вдоль Одесской железной дороги за день нашли более 5 тыс снарядов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Поезда задерживать не пришлось

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Возле двух станций Одесской железной дороги обнаружили более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает info.uz.ua.

17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Одесской области нашли почти 5 тыс. боеприпасов недалеко от станции Сербка. Снаряды находились в 30 метрах от железнодорожных путей, их изъяли и уничтожили. 

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе тоже обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны. Они находились на расстоянии 4 м от крайнего рельса пути.

В Укрзалізнице отмечают, что поезда задерживать не пришлось.

16 июля в Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны и сразу вызвал полицию. 

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Теги: Вторая мировая война, Укрзализніця, артиллерийский снаряд, железная дорога, одесская область
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