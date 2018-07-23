Вдоль Одесской железной дороги за день нашли более 5 тыс снарядов

Возле двух станций Одесской железной дороги обнаружили более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает info.uz.ua.
17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Одесской области нашли почти 5 тыс. боеприпасов недалеко от станции Сербка. Снаряды находились в 30 метрах от железнодорожных путей, их изъяли и уничтожили.
В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе тоже обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны. Они находились на расстоянии 4 м от крайнего рельса пути.
В Укрзалізнице отмечают, что поезда задерживать не пришлось.
16 июля в Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны и сразу вызвал полицию.