Во Львове уничтожили мемориальную доску Ивану Франко

Фото: Getty Images

commenthover

Вандалы уничтожили мемориальную доску Ивану Франко на стене здания по ул. Крушельницкой во Львове

Реклама

Реклама

Во Львове вандалы уничтожили мемориальную доску писателю и политическому деятелю Ивану Франко на улице Соломии Крушельницкой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского гродского совета.

Мемориальная доска на доме N25 на улице Соломии Крушельницкой будет восстановлена на средства города.

Львовский горсовет просит правоохранительные органы об оперативном расследовании этого хулиганства и наказании виновных.

Иван Франко жил этом доме в течение 1878-1879 гг. Решением Львовского областного совета в конце 1989 года дом был признан памятником архитектуры местного значения.