Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 12:55

Во Львове уничтожили мемориальную доску Ивану Франко

Во Львове уничтожили мемориальную доску Ивану Франко - Фото
Фото: Getty Images

Вандалы уничтожили мемориальную доску Ивану Франко на стене здания по ул. Крушельницкой во Львове

Реклама
Реклама

Во Львове вандалы уничтожили мемориальную доску писателю и политическому деятелю Ивану Франко на улице Соломии Крушельницкой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского гродского совета.

Мемориальная доска на доме N25 на улице Соломии Крушельницкой будет восстановлена на средства города.

Львовский горсовет просит правоохранительные органы об оперативном расследовании этого хулиганства и наказании виновных.

Иван Франко жил этом доме в течение 1878-1879 гг. Решением Львовского областного совета в конце 1989 года дом был признан памятником архитектуры местного значения.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, вандализм, происшествие, иван франко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Хочу жить в России": около Львова сожгли флаг Украины
Происшествия "Хочу жить в России": около Львова сожгли флаг Украины
Правнучка Ивана Франко умерла во Львове
Общество Правнучка Ивана Франко умерла во Львове
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 