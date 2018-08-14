ВСУ формирует экспериментальный взвод медицинской эвакуации

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

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Уже более 70 человек изъявили желание присоединиться к медицинской инициативе Минобороны

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В Минобороны планируют сформировать комплексный подход к эвакуации раненых и создать единый орган управления процессом медицинской эвакуации в боевых условиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас происходит формирование первого экспериментального взвода медэвака на базе одного из военно-медицинских учреждений ВСУ.

Кроме того, в создании взвода принимают участие работавшие в боевых условиях волонтеры, которые имеют опыт эвакуации и оказания помощи раненым во время боевых действий в Донбассе.

Совершенствование системы эвакуации предусматривает итоговое соответствие стандартам НАТО.

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Как уточнили в Минобороны, новая система медэвака позволит всем желающим посвятить себя этому делу войти в состав ВСУ.

Ранее сегодня стало известно, что Генштаб хочет ввести аккредитацию для военных волонтеров.

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