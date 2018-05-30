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30.05.2018, 10:19

Высокопоставленный офицер ВСУ задержан по подозрению в махинациях

Высокопоставленный офицер ВСУ задержан по подозрению в махинациях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Офицера командования Сухопутных войск и начальника вещевой службы воинской части в Житомирской области подозревают в систематическом взяточничестве

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Офицер вещевой службы командования Сухопутных войск ВСУ и начальник вещевой службы воинской части в Новограде-Волынском Житомирской области задержаны по подозрению в систематическом получении взяток от военнослужащих за выплаты денежных компенсаций за неполученное вещевое имущество. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

По версии следствия, в апреле-мае 2018 года подозреваемые требовали и получили от одного из военных 6 тысяч грн взятки за беспрепятственную выплату 51 тысячи грн за неполученное имущество. Офицеров задержали якобы после получения второй части "транша" в размере 3 тысяч грн.

В ближайшее время задержанным сообщат о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК). Также прокуроры будут просить суд арестовать военнослужащих и отстранить их от должностей.

Тем временем в пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что проводят служебное расследование по факту возможной причастности офицера командования "капитана Г." к махинациям, и пообещали уволить его из ВСУ и лишить звания в случае доказательства вины.

В январе 2018 года суд амнистировал экс-начальника центральной базы обеспечения Нацгвардии Вадима Иващука, который в сговоре с подчиненными украл с военного склада имущества на почти 2 млн грн.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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Теги: взяточничество, военные, коррупция в армии, офицер всу, вещевая служба
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