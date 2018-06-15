Взрыв машины в Киеве: в Охматдете рассказали о состоянии детей

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Один из пострадавших находится в состоянии медикаментозного сна

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Состояние троих детей, пострадавших от взрыва в авто в Киеве, стабилизировано, четвертый – мальчик пяти лет – находится в медикаментозном сне после операции, его состояние тяжелое. Об этом рассказали врачи Охматдета на брифинге в Киеве, сообщает Украинская правда.

Сегодня у мальчика было обнаружено осколочное ранение кишки. Ему была сделана срочная операция. Сейчас ребенок находится в палате реанимации.

Кроме того у мальчика тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма с многоосколочным поражением головного мозга.

"Мы их не удаляем, потому что это будет травма, несовместимая с жизнью. Вчера были обработаны входные ворота раневого канала, нейрохиругическое вмешательство пока не планируется - наблюдаем за состоянием", - сказал детский нейрохирург Вадим Зябченко.

"Это очень тяжелая черепно-мозговая травма", - подчеркнул он.

Для координации действий врачей приглашен доцент кафедры военно-полевой хирургии - тактика лечения согласована с ним.

Медики сообщили, что извлечение осколков – не первоочередная задача, так как это может быть сопряжено с нанесением травм, несовместимых с жизнью.

Заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Иванова заверила, что вся необходимая помощь оказывается.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

Сегодня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля.