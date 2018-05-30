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30.05.2018, 17:19

Задержан подозреваемый в организации убийства Бабченко – СБУ

Задержан подозреваемый в организации убийства Бабченко – СБУ - Фото
Аркадий Бабченко (фото - скриншот видео)

Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак

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Около трех часов назад подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко был задержан в Киеве. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Службы безопасности Василий Грицакпередает корреспондент LIGA.net.

По его словам, сейчас с задержанным проводятся следственные действия, в том числе обыски по месту его жительства и временного пребывания.

Следователи уже подготовили подозрение гражданину Г. в пособничестве подготовке теракта (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК), отметил Грицак.

Новость дополняется...

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Теги: аркадий бабченко, убийство бабченко
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