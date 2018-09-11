Задержание ветерана АТО Ананьева: полиция разъяснила причины

Валерий Ананьев (фото - Валера Ананьев/Facebook)

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В полиции рассказали подробности дела, по которому задержали Валерия Ананьева - в январе 2016 года на тренировке в спортзале произошла драка

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Полиция разъяснила причины задержания ветерана АТО, блогера и писателя Валерия Ананьева, которое произошло вчера, 10 сентября. По версии правоохранителей, в январе 2016 года во время тренировки в спортзале поселка Гвардейское "между двумя мужчинами произошел конфликт, словесная перепалка переросла в драку, один мужчина несколько раз ударил второго в лицо".

У потерпевшего диагностировали кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга первой степени, перелом костей носа со смещением.

Ранее спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что бывший боец 25-й бригады задержан для проведения следственных действий по уголовному делу, открытому по ч. 2 ст. 122 УК. Позднее в полиции уточнили, что дело переквалифицировали по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Полиция утверждает, что Ананьев в марте этого года не явился в органы досудебного следствия, его близким родственникам вручили письменное сообщение о подозрении. В апреле Ананьева объявили в розыск, а в июне суд вынес предписание на принудительное его задержание для избрания меры пресечения.

Ананьев находится в отделении, телефон при нем.

"Официальные объяснения слишком удобные. Сложно понять, как может публичный человек скрываться от следствия. <...> По делу, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А по самому обвинению куча вранья, которое им еще нужно доказать в суде", - написал он в Facebook.

Заседание суда по избранию меры пресечения должно пройти сегодня.

Ананьева задержали вчера, 10 сентября, перед презентацией его книги "Следы на дороге".