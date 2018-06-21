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21.06.2018, 17:37

Задержанный у Кабмина подросток "шел стрелять депутатов" - СМИ

Задержанный у Кабмина подросток "шел стрелять депутатов" - СМИ - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

При этом 15-летний нарушитель, судя по информации пресс-службы полиции, задержан не был

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Молодой человек, задержанный вчера в маске и с огнестрельным оружием у здания Кабмина, отпущен домой. По факту его действий открыто два уголовных производства. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

На вопрос, какова судьба задержанного, спикер полиции ответила, что "он у родителей". Сообщалось ли ему о подозрении, Блищик не знает.

Вместе с тем, по ее словам, по факту события открыто два уголовных производства - по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Блищик сообщила, что задержанному 15 лет. О мотивах его поступка она ничего сказать не смогла.

В то же время, Украинская правда со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщила, что подросток "шел стрелять депутатов".

"Вроде нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - сказал собеседник издания.

По его словам, оружие принадлежит отчиму школьника, оно охотничье и на него есть разрешение.

"При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", - рассказал собеседник.

Он также отметил, что подростку, скорее всего, будет назначена психиатрическая экспертиза.

Вчера полицейский спецназ на улице Грушевского задержал молодого человека, который шел к зданию Кабмина в маске, бронежилете и с карабином, который внешне напоминает автомат Калашникова.

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Теги: кабмин, оружие, задержание, депутаты, подросток
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