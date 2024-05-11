В субботу, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени в шведском городе Мальме стартовал гранд-финал Евровидения-2024. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина, которую представляют певицы alyona alyona и Jerry Heil, выступает второй – это решалось жеребьевкой.

Общий порядок выступлений стран:

Швеция (Marcus & Martinus – Unforgettable); Украина (alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria); Германия (ISAAK – Always On The Run); Люксембург (TALI – Fighter); Израиль (Eden Golan – Hurricane); Литва (Silvester Belt – Luktelk); Испания (Nebulossa – ZORRA); Эстония (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi); Ирландия (Bambie Thug – Doomsday Blue); Латвия (Dons – Hollow); Греция (Marina Satti – ZARI); Великобритания (Olly Alexander – Dizzy); Норвегия (Gåte – Ulveham); Италия (Angelina Mango – La Noia); Сербия (TEYA DORA – RAMONDA); Финляндия (Windows95man – No Rules!); Португалия (iolanda – Grito); Армения (LADANIVA – Jako); Кипр (Silia Kapsis – Liar); Швейцария (Nemo – The Code); Словения (Raiven – Veronika); Хорватия (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim); Грузия (Nutsa Buzaladze – Firefighter); Франция (Slimane – Mon Amour); Австрия (Kaleen – We Will Rave).

Нидерланды должны были выступить под пятым номером, однако представителя страны Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за жалобы женщины-участницы съемочной группы "после инцидента" после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Детали ситуации пока неизвестны.

Прямую трансляцию с украинским комментированием можно посмотреть на нескольких платформах Суспильного вещания – как на телевидении, так и на диджитал-платформах. Комментирует шоу Тимур Мирошниченко.

10 мая после второго полуфинала Евровидения букмекеры опубликовали новые прогнозы: победу пророчат Хорватии, второе место – Израилю, а третье – Швейцарии. Украина в прогнозе букмекеров – на пятой позиции.

Читайте также: alyona alyona и Jerry Heil рассказали о выступлении в первом полуфинале Евровидения-2024