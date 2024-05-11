В субботу, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени в шведском городе Мальме стартовал гранд-финал Евровидения-2024. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Украина, которую представляют певицы alyona alyona и Jerry Heil, выступает второй – это решалось жеребьевкой.

Общий порядок выступлений стран:

  1. Швеция (Marcus & Martinus – Unforgettable);
  2. Украина (alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria);
  3. Германия (ISAAK – Always On The Run);
  4. Люксембург (TALI – Fighter);
  5. Израиль (Eden Golan – Hurricane);
  6. Литва (Silvester Belt – Luktelk);
  7. Испания (Nebulossa – ZORRA);
  8. Эстония (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi);
  9. Ирландия (Bambie Thug – Doomsday Blue);
  10. Латвия (Dons – Hollow);
  11. Греция (Marina Satti – ZARI);
  12. Великобритания (Olly Alexander – Dizzy);
  13. Норвегия (Gåte – Ulveham);
  14. Италия (Angelina Mango – La Noia);
  15. Сербия (TEYA DORA – RAMONDA);
  16. Финляндия (Windows95man – No Rules!);
  17. Португалия (iolanda – Grito);
  18. Армения (LADANIVA – Jako);
  19. Кипр (Silia Kapsis – Liar);
  20. Швейцария (Nemo – The Code);
  21. Словения (Raiven – Veronika);
  22. Хорватия (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim);
  23. Грузия (Nutsa Buzaladze – Firefighter);
  24. Франция (Slimane – Mon Amour);
  25. Австрия (Kaleen – We Will Rave).

Нидерланды должны были выступить под пятым номером, однако представителя страны Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за жалобы женщины-участницы съемочной группы "после инцидента" после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Детали ситуации пока неизвестны.

Прямую трансляцию с украинским комментированием можно посмотреть на нескольких платформах Суспильного вещания – как на телевидении, так и на диджитал-платформах. Комментирует шоу Тимур Мирошниченко.

  • 10 мая после второго полуфинала Евровидения букмекеры опубликовали новые прогнозы: победу пророчат Хорватии, второе место – Израилю, а третье – Швейцарии. Украина в прогнозе букмекеров – на пятой позиции.

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