Евровидение-2024: онлайн-трансляция финала конкурса
В субботу, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени в шведском городе Мальме стартовал гранд-финал Евровидения-2024. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале песенного конкурса.
Украина, которую представляют певицы alyona alyona и Jerry Heil, выступает второй – это решалось жеребьевкой.
Общий порядок выступлений стран:
- Швеция (Marcus & Martinus – Unforgettable);
- Украина (alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria);
- Германия (ISAAK – Always On The Run);
- Люксембург (TALI – Fighter);
- Израиль (Eden Golan – Hurricane);
- Литва (Silvester Belt – Luktelk);
- Испания (Nebulossa – ZORRA);
- Эстония (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi);
- Ирландия (Bambie Thug – Doomsday Blue);
- Латвия (Dons – Hollow);
- Греция (Marina Satti – ZARI);
- Великобритания (Olly Alexander – Dizzy);
- Норвегия (Gåte – Ulveham);
- Италия (Angelina Mango – La Noia);
- Сербия (TEYA DORA – RAMONDA);
- Финляндия (Windows95man – No Rules!);
- Португалия (iolanda – Grito);
- Армения (LADANIVA – Jako);
- Кипр (Silia Kapsis – Liar);
- Швейцария (Nemo – The Code);
- Словения (Raiven – Veronika);
- Хорватия (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim);
- Грузия (Nutsa Buzaladze – Firefighter);
- Франция (Slimane – Mon Amour);
- Австрия (Kaleen – We Will Rave).
Нидерланды должны были выступить под пятым номером, однако представителя страны Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за жалобы женщины-участницы съемочной группы "после инцидента" после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Детали ситуации пока неизвестны.
Прямую трансляцию с украинским комментированием можно посмотреть на нескольких платформах Суспильного вещания – как на телевидении, так и на диджитал-платформах. Комментирует шоу Тимур Мирошниченко.
- 10 мая после второго полуфинала Евровидения букмекеры опубликовали новые прогнозы: победу пророчат Хорватии, второе место – Израилю, а третье – Швейцарии. Украина в прогнозе букмекеров – на пятой позиции.
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