У суботу, 11 травня, о 22:00 за київським часом у шведському місті Мальме стартував гранд-фінал Євробачення-2024. Трансляція ведеться на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

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Україна, яку представляють співачки alyona alyona та Jerry Heil, виступає другою – це вирішувалось жеребкуванням.

Загальний порядок виступів країн:

Швеція (Marcus & Martinus — Unforgettable); Україна (alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria); Німеччина (ISAAK — Always On The Run); Люксембург (TALI — Fighter); Ізраїль (Eden Golan — Hurricane); Литва (Silvester Belt — Luktelk); Іспанія (Nebulossa — ZORRA); Естонія (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi); Ірландія (Bambie Thug — Doomsday Blue); Латвія (Dons — Hollow); Греція (Marina Satti — ZARI); Велика Британія (Olly Alexander — Dizzy); Норвегія (Gåte — Ulveham); Італія (Angelina Mango — La Noia); Сербія (TEYA DORA — RAMONDA); Фінляндія (Windows95man — No Rules!); Португалія (iolanda — Grito); Вірменія (LADANIVA — Jako); Кіпр (Silia Kapsis — Liar); Швейцарія (Nemo — The Code); Словенія (Raiven — Veronika); Хорватія (Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim); Грузія (Nutsa Buzaladze — Firefighter); Франція (Slimane — Mon Amour); Австрія (Kaleen — We Will Rave).

Нідерланди мали виступити під п'ятим номером, проте представника країни Йоста Кляйна дискваліфікували через скаргу жінки-учасниці знімальної групи "після інциденту" після його виступу в півфіналі ввечері у четвер. Деталі ситуації наразі невідомі.

Пряму трансляцію з українським коментуванням можна подивитися на кількох платформах Суспільного мовлення — як на телебаченні, так і на диджитал-платформах. Коментує шоу Тімур Мірошниченко.

10 травня після другого півфіналу Євробачення букмекери опублікували нові прогнози: перемогу пророчать Хорватії, друге місце – Ізраїлю, а третє – Швейцарії. Україна у прогнозі букмекерів – на п'ятій позицій.

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