У суботу, 11 травня, о 22:00 за київським часом у шведському місті Мальме стартував гранд-фінал Євробачення-2024. Трансляція ведеться на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Україна, яку представляють співачки alyona alyona та Jerry Heil, виступає другою – це вирішувалось жеребкуванням.

Загальний порядок виступів країн:

  1. Швеція (Marcus & Martinus — Unforgettable);
  2. Україна (alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria);
  3. Німеччина (ISAAK — Always On The Run);
  4. Люксембург (TALI — Fighter);
  5. Ізраїль (Eden Golan — Hurricane);
  6. Литва (Silvester Belt — Luktelk);
  7. Іспанія (Nebulossa — ZORRA);
  8. Естонія (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi);
  9. Ірландія (Bambie Thug — Doomsday Blue);
  10. Латвія (Dons — Hollow);
  11. Греція (Marina Satti — ZARI);
  12. Велика Британія (Olly Alexander — Dizzy);
  13. Норвегія (Gåte — Ulveham);
  14. Італія (Angelina Mango — La Noia);
  15. Сербія (TEYA DORA — RAMONDA);
  16. Фінляндія (Windows95man — No Rules!);
  17. Португалія (iolanda — Grito);
  18. Вірменія (LADANIVA — Jako);
  19. Кіпр (Silia Kapsis — Liar);
  20. Швейцарія (Nemo — The Code);
  21. Словенія (Raiven — Veronika);
  22. Хорватія (Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim);
  23. Грузія (Nutsa Buzaladze — Firefighter);
  24. Франція (Slimane — Mon Amour);
  25. Австрія (Kaleen — We Will Rave).

Нідерланди мали виступити під п'ятим номером, проте представника країни Йоста Кляйна дискваліфікували через скаргу жінки-учасниці знімальної групи "після інциденту" після його виступу в півфіналі ввечері у четвер. Деталі ситуації наразі невідомі.

Пряму трансляцію з українським коментуванням можна подивитися на кількох платформах Суспільного мовлення — як на телебаченні, так і на диджитал-платформах. Коментує шоу Тімур Мірошниченко.

  • 10 травня після другого півфіналу Євробачення букмекери опублікували нові прогнози: перемогу пророчать Хорватії, друге місце – Ізраїлю, а третє – Швейцарії. Україна у прогнозі букмекерів – на п'ятій позицій.

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