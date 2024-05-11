Євробачення-2024: трансляція наживо фіналу конкурсу
У суботу, 11 травня, о 22:00 за київським часом у шведському місті Мальме стартував гранд-фінал Євробачення-2024. Трансляція ведеться на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.
Україна, яку представляють співачки alyona alyona та Jerry Heil, виступає другою – це вирішувалось жеребкуванням.
Загальний порядок виступів країн:
- Швеція (Marcus & Martinus — Unforgettable);
- Україна (alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria);
- Німеччина (ISAAK — Always On The Run);
- Люксембург (TALI — Fighter);
- Ізраїль (Eden Golan — Hurricane);
- Литва (Silvester Belt — Luktelk);
- Іспанія (Nebulossa — ZORRA);
- Естонія (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi);
- Ірландія (Bambie Thug — Doomsday Blue);
- Латвія (Dons — Hollow);
- Греція (Marina Satti — ZARI);
- Велика Британія (Olly Alexander — Dizzy);
- Норвегія (Gåte — Ulveham);
- Італія (Angelina Mango — La Noia);
- Сербія (TEYA DORA — RAMONDA);
- Фінляндія (Windows95man — No Rules!);
- Португалія (iolanda — Grito);
- Вірменія (LADANIVA — Jako);
- Кіпр (Silia Kapsis — Liar);
- Швейцарія (Nemo — The Code);
- Словенія (Raiven — Veronika);
- Хорватія (Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim);
- Грузія (Nutsa Buzaladze — Firefighter);
- Франція (Slimane — Mon Amour);
- Австрія (Kaleen — We Will Rave).
Нідерланди мали виступити під п'ятим номером, проте представника країни Йоста Кляйна дискваліфікували через скаргу жінки-учасниці знімальної групи "після інциденту" після його виступу в півфіналі ввечері у четвер. Деталі ситуації наразі невідомі.
Пряму трансляцію з українським коментуванням можна подивитися на кількох платформах Суспільного мовлення — як на телебаченні, так і на диджитал-платформах. Коментує шоу Тімур Мірошниченко.
- 10 травня після другого півфіналу Євробачення букмекери опублікували нові прогнози: перемогу пророчать Хорватії, друге місце – Ізраїлю, а третє – Швейцарії. Україна у прогнозі букмекерів – на п'ятій позицій.
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