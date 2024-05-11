Євробачення-2024. Представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували

Йост Кляйн (Фото: EBU)

Голландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

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"Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", – йдеться у заяві EBU.

У спілці зазначили, що цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації, але деталей не розкрили.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", – стверджують організатори.

Делегація Нідерландів заявила, що шокована цим рішенням і взяла до уваги дискваліфікацію Кляйна.

"Ми дуже шкодуємо і повернемося до цього пізніше", — йдеться у заяві.

Тепер у гранд-фіналі візьмуть участь представники 25 країн.

Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення почнеться 11 травня о 22:00 за київським часом. Україна буде виступати під другим номером.

10 травня після другого півфіналу Євробачення букмекери опублікували нові прогнози.

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