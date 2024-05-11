Евровидение-2024. Представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали

Йост Кляйн (Фото: EBU)

Голландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

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"Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", – говорится в заявлении EBU.

В союзе отметили, что этот инцидент не причастен ни к какому другому исполнителю или члену делегации, но деталей не раскрыли.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала конкурса. В свете этого поведение Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса", – утверждают организаторы.

Делегация Нидерландов заявила, что шокирована этим решением и приняла во внимание дисквалификацию Кляйна.

"Мы очень сожалеем и вернемся к этому позже", — говорится в заявлении.

Теперь в гранд-финале примут участие представители 25 стран.

Гранд-финал 68-го песенного конкурса Евровидения начнется 11 мая в 22:00 по киевскому времени. Украина будет выступать под вторым номером.

10 мая после второго полуфинала Евровидения букмекеры обнародовали новые прогнозы.

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