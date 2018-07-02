Задержаны руководители ГП Днепропетровский облавтодор - Луценко

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

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Генпрокурор утверждает, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог

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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании руководителей госпредприятия Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Луценко утверждает, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли государству убытки почти на 4 млн грн.

По словам генпрокурора, следствию удалось задокументировать семь эпизодов преступной деятельности задержанных.

"Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге", - написал Луценко.

Руководителей предприятий суд отправил в СИЗО с альтернативой залога в размере 10 млн грн.

В конце июня Генпрокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.