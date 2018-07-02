Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 21:42

Задержаны руководители ГП Днепропетровский облавтодор - Луценко

Задержаны руководители ГП Днепропетровский облавтодор - Луценко - Фото
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор утверждает, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог

Реклама
Реклама

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании руководителей госпредприятия Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Луценко утверждает, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли государству убытки почти на 4 млн грн.

По словам генпрокурора, следствию удалось задокументировать семь эпизодов преступной деятельности задержанных.

"Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге", - написал Луценко.

Руководителей предприятий суд отправил в СИЗО с альтернативой залога в размере 10 млн грн.

В конце июня Генпрокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий луценко, подозрение, Днепропетровский облавтодор, Автомобильные дороги Украины, хищение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Луцке заммэра и судью подозревают во взяточничестве
Происшествия В Луцке заммэра и судью подозревают во взяточничестве
Суд завел дело по "социальной рекламе" Луценко
Политика Суд завел дело по "социальной рекламе" Луценко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 